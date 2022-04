Kommuner vil have forkortet vejen til grøn fjernvarme

Endelig er det nødvendigt, at politikerne gentænker en pålagt lukning af en række forbrændingsanlæg, lyder det fra Birgit Hansen.

Hun henviser til, at Folketinget har pålagt kommunerne at lukke nogle forbrændingsanlæg, fordi den samlede kapacitet tidligere har været vurderet til at være for stor.

- Vi skal jo også have noget at putte i fjernvarmerørene, og derfor nytter det ikke noget, at vi lukker en række forbrændingsanlæg. Det skal vi på sigt, men ikke her og nu, siger hun.