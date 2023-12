Kommunerne får nye redskaber i kampen mod PFAS

Dermed får de bedre mulighed for at stille krav, der kan begrænse PFAS i udledningerne fra rensningsanlæg og den direkte udledning af industrispildevand. Indtil nu har der været krav for et enkelt PFAS-stof.

- Udfordringen med PFAS har vist sig at være kompleks, og vi finder PFAS stort set alle de steder, vi leder. Vi skal sætte ind mod PFAS ved blandt andet vores rensningsanlæg. Derfor får kommunerne nu bedre mulighed for at stille krav til det forurenede vand, virksomheder udleder, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Det er kommunernes ansvar at sørge for, at spildevand fra rensningsanlæg og virksomheder ikke forurener miljøet.