Kommunerne står i kø for at blive klimafrontløbere

Aabenraa og Esbjerg melder klar

I Aabenraa Kommune er de klar til arbejdet, skriver borgmester Thomas Andresen, Venstre, i en pressemeddelelse torsdag morgen:

- Danmarks forpligtelse til klimahandling skal også være kommunernes forpligtelse, og i Aabenraa Kommune er vi klar til at forpligte os. Helt konkret har et samlet byråd afsat 4,5 millioner kroner i budgettet ”Bæredygtig Vækst 2.0” til arbejdet med klimaplanlægning i DK2020, siger Thomas Andresen og uddyber:

- Bæredygtig udvikling er ikke bare et projekt for os, men en vedvarende dagsorden. Det er denne tilgang, vi ønsker at bidrage med i DK2020, og denne forpligtelse, vi ønsker sparring på at omsætte til konkret klimahandling, siger borgmesteren.



I Esbjerg vil de ikke nøjes med at være nul-udledende af drivhusgasser inden 2050. De sætter barren endnu højere. Her lyder ambitionen, at kommunen skal være CO2 neutral allerede i 2030.

- Esbjerg Kommune har vi forpligtiget os til at ville den grønne omstilling, men vi vil ikke bare være en del af den udvikling, vi vil drive den og forme den ved at gå forrest i implementeringen af bæredygtige løsninger, som giver mening for vores borgere og virksomheder, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi kan ikke gøre det på egen hånd. Vi har brug for, at borgere og virksomheder bliver en del af klimaindsatsen. Derfor får over 1.000 virksomheder en invitation til at deltage i et webinar i begyndelsen af december. Her skal vi tale om, hvordan et grønt vækstfokus kan komme virksomhederne til gode. Kommunen er klar på flere partnerskaber, hvor virksomhederne har mulighed for at skabe grøn forretningsudvikling.



Satsningen på en klar grøn profilering skal gerne vække genklang hos erhvervslivet og være med til at tiltrække nye virksomheder, som har dette fokus.

Overvældende interesse

Parterne bag – Realdania, Kommunernes Landsforening (KL) og regionerne – kalder interessen for overvældende.

- Kommunerne har en afgørende rolle, når vi snakker busdrift, varmeforsyning, infrastruktur og affald. De sidder med en kæmpenøgle til at skrue op eller ned for vores daglige udledninger af drivhusgas. Derfor er deres indsats helt afgørende, siger administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård.

Foreningen var først med til at skubbe projektet i gang. Med inspiration fra de 40 største byer i verden skulle danske kommuner lave tilsvarende lokale planer for at redde verdens klima.

20 kommuner - herunder Vejle, Sønderborg og Fredericia - har derfor allerede været i gang siden sidste år i det såkaldte DK2020-samarbejde. De er alle på trapperne med ambitiøse klimaplaner, som lever op til den internationale Parisaftale.

KL og Danske Regioner nu også med i arbejdet

Men med KL og Danske Regioner som nye partnere har projektet fået ny luft.

De 46 nye klimakommuner, som blev godkendt torsdag, vil bringe Danmark gradvist i front internationalt, når det gælder den afgørende lokale indsats mod klimaforandringer og mindre CO2-udledning.

- Mit håb er ved næste ansøgningsrunde i 2021, at alle de sidste kommuner vælger at gå med. I så fald vil vi være det første land i verden, der har en "Parisaftale" for samtlige landets kommuner, siger Jesper Nygård.

De i alt 66 kommuner skal inden 2050 være nul-udledere af drivhusgasser.