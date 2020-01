Kraftig blæst skaber problemer for trafikken

Et kraftigt blæsevejr fejede natten mellem tirsdag og onsdag hen over Syd- og Sønderjylland. Og onsdag morgen skaber vejret stadig problemer for trafikken.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at Tarphagevej mellem Esbjerg og Billum er spærret fra Tarphagebroen til Ho bugt vej på grund af oversvømmelser. Vandet er dog faldende, og politiet forventer, at vejen bliver genåbnet senest kl. 9.

- Den forhøjede vandstand er faldende, og vandet er nu begyndt at trække væk fra vejen. Når det er helt væk, skal vejen renses af kommunen, og så tror jeg, det hele er overstået inden for en time, siger Ivan Gohr Jensen, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD ved 8-tiden onsdag morgen.



Tarphagevej mellem Esbjerg og Billum er spærret fra Tarphagebroen og til Ho Bugt Vej på grund af oversvømmelse. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 15, 2020

Vejdirektoratet advarer desuden om, at vejrforholdene kan skabe problemer for bilister på Lillebæltsbroen.

Blæsten på E20 Ny Lillebæltsbroen varer ved. Vinden forventes at aftage i løbet af eftermiddagen. I resten af landet blæser det også kraftigt, kør derfor efter forholdene. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 15, 2020

Ambulance kørte ind i væltet træ

Adskillige træer bukkede i nattens løb også under for blæsten, og flere af dem væltede ud over kørebanen.

Sydøstjyllands Politi modtog i nattens løb op mod 40 anmeldelser om væltede træer. Kort efter midnat fik det konsekvenser for en ambulance, der ramte et træ, som var blæst omkuld og faldet ud på motorvejen mellem Fredericia og Kolding.

- Ingen kom noget til, da ambulancen ramte træet, men en rude i højre side af køretøjet blev knust, og det var en noget chokerende oplevelse for den person, der sad ved siden af føreren, siger vagtchef Jesper Brian Jensen til Ritzau.

Sydjyllands Politi skriver på Twitter, at tidsrummet fra klokken 21.00 tirsdag til 5.15 onsdag har budt på 12 anmeldelser om væltede træer. Ingen af dem skabte dog problemer for trafikken.

- Vi har fået flere anmeldelser om væltede træer i takt med, at folk bevæger sig ud i trafikken og ringer ind, siger Ivan Gihr Jensen.

