Kraftig vind aflyser færgeafgange både lørdag og søndag

Et lavtryk lige vest for Skotland bevæger sig mod øst og ventes at ligge over Vendsyssel og Skagerrak søndag eftermiddag. På vej mod øst intensiveres lavtrykket, og fra lørdag eftermiddag tiltager vinden, lyder meldingen.

- På søndag forventer vi op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke i store dele af landet, undtagen det nordlige Jylland, skriver DMI's meteorolog Bolette Brødsgaard i varslet lørdag morgen.