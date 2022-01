Kristian Thulesen Dahl forventer at holde sig ude af formandsopgør

En række prominente DF'ere har på det seneste meldt sig på banen. I weekenden bekendtgjorde partistifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard, at hun peger på Morten Messerschmidt.

Mandag meddelte et andet folketingsmedlem Marie Krarup, at hun slet ikke kan se Messerschmidt som formand, og at hun peger på Martin Henriksen.

Thulesen Dahl går af som formand efter partiets dårlige kommunalvalg i november sidste år.

Foruden Messerschmidt og Henriksen er Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen de andre formandskandidater.

- Jeg ser det som min fornemmeste rolle frem til 23. januar, at vi har en god, ordentlig og værdig proces, siger Thulesen Dahl.