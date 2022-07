Kristian Thulesen Dahl har fået nyt job

Port of Aalborg har ansvaret for at drive havnen i Aalborg.



Kristian Thulesen Dahl skifter til den nye arbejdsplads 1. august. Han oplyste i onsdags, at han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Siden onsdagens nyhed har der været spekuleret i, om Kristian Thulesen Dahl kunne være på vej ind i Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Men nu skifter han altså væk fra dansk politik til erhvervslivet.

I pressemeddelelsen siger Kristian Thulesen Dahl, at han de senere år har haft et voksende ønske om at forlade dansk politik.

- Jeg har prøvet rigtig meget i politik, og nu vil jeg gerne bruge mine kompetencer i erhvervslivet, udtaler han.