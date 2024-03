I løbet af 2024 vil dele af betjentene i de to politikredse blive udstyret med krops- eller hjelmkameraer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

- Vi tænker at bruge det hos en mindre flok af medarbejdere. Det kunne for eksempel være vores motorcykelbetjente. De kører ofte alene, så nu har man bedre mulighed for at dokumentere politiforretningen undervejs, fortæller fungerende politiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Gert Bisgaard til TV SYD.