Kulturminister vil kaste millioner efter nye kvindelige statuer

Derfor vil ministeren ifølge DR afsætte et sted mellem én og 50 millioner kroner til opsætning af nye kvindelige statuer. I Danmark er kun 31 ud af 321 statuer og buster af kvinder.

- Dem, vi vælger at hylde og støbe i bronze, er også dem, vi spejler os i. Det er samfundets måde at sige, at her er mennesker, der har gjort en ekstraordinær forskel. Og hvis det kun er mænd, sender vi et stærkt signal til alle, der går på vores gader og stræder om, at det her samfund er skabt kun af mænd. Og det er det faktisk ikke, siger Jakob Engel-Schmidt til DR.

Et udvalg skal derfor ifølge mediet se på, hvilke markante kvinder, der bør sættes statuer af i de danske byer.

Efter kortlægningen afsætter Kulturministeriet en række midler til Statens Kunstfond, som kommuner og private organisationer kan søge om til opsætning af kvindelige statuer, skriver DR.