Kun én procent kan få behandling for BED i sundhedsvæsenet

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har også selv et behandlingstilbud for folk med tvangsoverspisning, og her mærker de for alvor, at mange er klar til at få hjælp, men at alt for få får den.



- Hver gang, vi åbner for vores ventelister, så går der måske halvandet døgn, og så har vi igen deltagere til det næste halve eller hele år, fordi der er så mange, der ikke kan få behandling andre steder, siger Laila Walther.

Politisk ambition, at alle skal have hjælp

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade havde i sidste uge audiens hos folketingets sundhedsudvalg, hvor de gjorde politikerne opmærksomme på den massive mangel på behandling af BED.

Birgitte Vind (S) er et af medlemmerne i sundhedsudvalget, og ifølge hende skal sundhedsvæsnet opbygge flere kompetencer til at håndtere det store antal borgere med BED, når så få i dag får hjælp.



- Det er jo en ret ny diagnose i Danmark, og vi er først nu ved at finde ud af, hvad der, hvad der virker bedst, siger hun og fortsætter:

- Det er jo helt rigtigt, at når det lige præcis handler om den her diagnose, så nytter det ikke noget bare operere. Der er brug for samtaler, og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi i sidste regeringsperiode fik afsat 49 millioner til projekter rundt om i landet.