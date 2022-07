Kun to uddannelser oplever større søgning end sidste år - resten oplever markante fald

De videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland mangler kunder i butikken.

Ud af ni uddannelsesinstitutioner oplever kun to af dem flere ansøgninger end sidste år. Resten mister helt op til 37 procent i forhold til sidste år, når det drejer sig om de uddannelsessøgendes førsteprioritet.

Værst ser det ud for Erhvervsakademi Dania med afdelinger i Hedensted og Horsens. Her er der kun 750 ansøgere til uddannelserne mod 1.187 sidste år. Et fald på 37 procent.

Også på Erhvervsakademi i Kolding er antallet af ansøgninger til næste skoleår faldet drastisk. Her har skolen fået 25 procent færre ansøgninger.