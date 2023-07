Kvæg må igen græsse på PFAS-ramte marker - men ikke slagtes

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.



Da Naturstyrelsen i vinter konstaterede forhøjede niveauer af PFAS i græs på kystnære arealer, blev kvæg og og får flyttet, og mange besætninger manglede både foder og græsningsarealer. Fødevarestyrelsen har nu været i kontakt med EU-Kommissionen om, hvordan det kan blive muligt at få kvæg og får tilbage på markerne

- EU-kommissionen har nu givet grønt lys for fortsat afgræsning med kvæg og får, hvis vi sikrer, at dyrene bliver taget helt ud af fødekæden. Med et såkaldt offentligt tilsyn har vi allerede mulighed for at udelukke både dyr og hele besætninger fra fødekæden, og derfor kan vi nu åbne for genudsætning af kvæg og får på naturarealerne, siger sektionsleder Jannik Elmegaard, Fødevarestyrelsen, i pressemeddelesen.

Som situationen er nu, understreger Fødevarestyrelsen, kan besætningsejerne ikke forvente, at kvæg og får, der genudsættes på PFAS-forurenede arealer, kan føres tilbage til fødekæden.