Kvinder går oftere til tandlæge end mænd – men de bruger mindre tid i tandlægestolen

- Det er en af de kulisser i Kongeriget Danmark og Superligaen, som man ser frem til at blive en del af på trods af ombygning og alt muligt, der er i gang. Det er en fodboldby og et sted, der summer af fodboldnerve og ikke mindst et rigtig dygtigt hjemmehold, siger han.

Trods løbebane rundt om grønsværen og en manglende langside på Aarhus Stadion glæder Thomas Nørgaard sig til at indtræde arenaen i landets næststørste by.

Sønderjyske og AGF har begge et point efter de første to spillerunder. Stillingen lyver til gengæld måske en smule, da TV 2-eksperterne David Nielsen og Dan Hammer i seneste afsnit af programmet 'Tirsdagstrænerne' var enige om, at aarhusianerne har været det bedst spillende hold indtil videre i sæsonen.

En udmelding, som Thomas Nørgaard godt kan købe ind på.

- Hvis jeg kender AGF ret, så har de bestemt ikke været tilfredse med pointhøsten, men jeg deler holdningen om, at de i de to første kampe har haft en halvleg, hvor de har været rigtig dygtige. Det er klart, at de så ikke har været i stand til at få det udbytte, de ellers har præsteret til, lyder det fra Sønderjyske-chefen.

Forberedt på lyn og torden

Sønderjyske var holdet med flest chancer i seneste kamp mod Lyngby.

Fredag venter der dog et kampbillede, hvor Sønderjyderne kan forberede sig på at være det undertippede mandskab.

- Vi har spillet mod to hold, der måske ikke har allermest intensitet i sig, og nu venter der en størrelse af et hold, der har det og i en svær kulisse. Jeg har prøvet at prædike for spillerne, at vi har set et AGF-hold, der vil komme ud som lyn og torden, og at vi skal være i stand til at komme gennem den indledende del af kampen og se, hvordan den sætter sig, siger Thomas Nørgaard.

