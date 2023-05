Lad rålammene ligge i fred

- Mange folk ved ikke, hvornår et rålam er i nød, og hvornår det bare opfører sig som et normalt rålam i naturen. Det er helt naturlig adfærd, at små rålam det meste af tiden ligger alene. Når nogen kommer tæt på, trykker det sig blot ned mod jorden for at gemme sig, siger Peter Gravlund, biolog ved Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelse.