Lægekonkurs er usædvanlig – men flere kan miste deres læge i fremtiden

- Men det er den samme sårbarhed, der altid er for, at man mister overblikket over økonomien, når man driver forretning, siger Kjeld Møller Pedersen.

- Men når man har et ydernummer, så skal man være mere end almindeligt dårlig til at drive forretning, hvis man ikke kan få det til at løbe rundt. Eller selvfølgelig at patienterne ikke kommer, men det er ikke det, der er tilfældet i Ølgod eller Skjern, siger Kjeld Møller Pedersen.

Han mener derfor, at fordelene ved, at læger, som har interesse for at drive forretning, kan bygge en god forretning i yderområderne, hvor der mangler læger, er større end ulemperne ved risikoen for, at man kan gå konkurs.

PLO: Vi skal tilbage til de gode gamle dyder

Ovenpå konkursen hos Dit Lægehus i Ølgod lufter formanden for PLO, Privatpraktiserende Lægers Organisation, også sin bekymring.

Jørgen Skadborg er til daglig praktiserende læge i Billund og mener ikke, det er smart, at en læge breder sig rundt omkring i landet og store områder med flere ydernumre.

- Vi skal tilbage til de gode gamle dyder, hvor den praktiserende læge er bundet til sin klinik. Man ejer sin egen klinik og arbejder i sin egen klinik. Altså der, hvor man føler sig forpligtet over for sine egne patienter og ikke breder sig ud over alt for store områder, mener han.