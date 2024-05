Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at andelen af nyfødte børn med misdannelser er næsten fordoblet fra 1997 til 2016.

Sundhedsdatastyrelsen pointerer dog, at der i perioden samtidig er sket betydelige ændringer i undersøgelsestilbuddet under graviditeten, herunder skanning for misdannelser).

Der er ligeledes sket forbedringer af apparatur og i personalets færdigheder, således at man i dag identificerer flere misdannelser end tidligere.