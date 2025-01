Lægevagten kimes ned af ikke-akutte borgere: - Det gør, at de syge ikke kan komme til

- De lokalplaner, der er lavet, er lavet ud fra en forudsætning om, at man ikke tidligere måtte bygge mere end 30 kvadratmeter på grundene derude. Men vi mener ikke, at man på noget tidspunkt har været en sådan begrænsning, siger Simon Castellani.

- Det vil jo være at pålægge dem en økonomisk byrde, som er helt enorm. Det har voldsomme konsekvenser for de mennesker, det berører. Det har man på ingen måde taget stilling til i lokalplanen eller forholdt sig til overhovedet, siger Simon Castellani, der er advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet &Foldschack, som varetager de omkring 200 kolonihaveejeres sag mod Vejle Kommune.

Problemet er, at mange kolonihavehuse allerede er større end tilladt, og at forslaget har tilbagevirkende kraft. Hvis forslaget bliver vedtaget skal ejerne derfor gøre deres huse mindre.

- Der kunne man jo forestille sig, at kommunen ser ind i en meget, meget lang række af søgsmål fra kolonihaveejere. Kolonihaveejerne er sat i den situation, at de har rigtig meget at miste og faktisk utroligt lidt at vinde. Så derfor er det jo nogle sager, som for dem er værd at føre, siger Simon Castellani, der er sagsbehandler på sagen for de cirka 200 kolonihaveejere.

- Tværtimod har man, hver gang man har forsøgt at søge en byggetilladelse hos kommunen, fået det svar, at det kunne man ikke rigtig forholde sig til. Kommunen har udvist meget, meget stor grad af passivitet, siger advokaten.

Han argumenterer for, at der i mere end 40 år er blevet bygget mere end 30 kvadratmeter på havelodderne - endda uden at Vejle Kommune nogensinde har gjort indvending.

Han oplyser, at advokatfirmaet har forsøgt at indgå i dialog med Vejle Kommune for at finde en mildere løsning end at gå i retten.

- Vejle Kommune var meget, meget faste i deres retorik omkring dette. De havde ikke et ønske om at se på nogle former for lovliggørelse af det eksisterende. De havde ikke intentioner om at lave nogen som helst form for tillæg til de lokalplaner, som man havde vedtaget. Der var i den grad en meget, meget lukket dør fra kommunen. Det er jo derfor, vi desværre sås nødsaget til at gå den vej.

Derfor er advokatfirmaet klar til at tage kampen op - om end den ender for Planklagenævnet eller domstolene.