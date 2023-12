Længe ventet rapport anbefaler trawlfri zone i Bælthavet

- Fiskeriet er presset og står i en opbrudstid. Nogle fiskebestande, særligt i vores indre farvande, har det svært. Der er kamp om pladsen på havet.

- Efter nytår vil jeg påbegynde en proces med at få gjort nogle af deres mange anbefalinger til virkelighed, siger han i en pressemeddelelse.

Blandt anbefalingerne er etableringen af et Havråd, mere selvforvaltning og økosystembaseret dansk fiskeri samt anbefalinger om en trawlfri zone i Bælthavet.

Mindre plads på havet

En af udfordringerne er også, at pladsen på og i havet bliver mindre og mindre.



Der reserveres havarealer til beskyttelse af havmiljø, der etableres havvindmøller og andet, som der ikke er afsat områder til i Danmarks havplan.

Det betyder en risiko for, at der blive mindre plads til at fiske på.