Længere lastbiler bliver tilladt på motorvejen

Chaufførerne kan have mere gods med på samme tur og dermed spare en lastbiltur.



- Der ligger en betydelig produktivitets- og klimagevinst i, at man får lov at køre med dem, siger Erik Østergaard, direktør for DTL - Danske Vognmænd.

Han anslår, at det vil spare over 30 procent af brændstoffet.