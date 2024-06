Lærere forlader folkeskolen efter kort tid

Det fremgår af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.



Helt præcist forlader 18,6 procent af nyuddannede lærere folkeskolen fem år efter deres første ansættelse. På landsplan ligger gennemsnittet på knap 25 procent.

Det bekymrer Emilie Damm Klarskov, der er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og står bag analysen. Hun udtaler til TV2, at de flygtende lærere er et problem for den danske folkeskole.



- Vi har som samfund et problem, når nyuddannede lærere forlader folkeskolen relativt hurtigt, efter de har fået deres første job i folkeskolen, siger hun og forklarer, at skolebørn har brug høj lærerfaglighed og trygge rammer, men at netop det kan blive svært at opbygge i fremtiden, hvis vi ikke bliver bedre til at holde fast i de unge lærere, udtaler hun til TV2.

Tallene fra analysen, der dækker over Sydjylland, stammer fra 12 kommuner. Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.