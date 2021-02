Lærerformænd om genåbning: Det faglige skal vi nok indhente, det sociale er mere bekymrende

I to perioder har eleverne nu været sendt hjem til undervisning på bedste beskub, og det er i den periode, hvor grunden bliver lagt til fremtidens akademiske bedrifter, skulle man tro.

- Jeg er sådan set ikke bekymret for det faglige, det har vi mange år til at indhente. Det er mere det sociale, der bekymrer mig. Mange af eleverne er ved at være der, hvor motivationen til at gå i skole begynder at forsvinde, mener lærerformanden fra Haderslev.

- Det er også vigtigt, at vi ikke skræmmer eleverne ved at fortælle, at nu er de kommet meget bagefter. Det skal vi nok indhente. Og så har de så lært noget andet i stedet for - for eksempel noget om at stå sammen i en vanskelig situation, siger Lars Pedersen fra Haderslev Lærerkreds.