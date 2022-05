Landboforening ønsker kvinder i faget – forsker mener, de har gode argumenter

Hun anerkender, at der er en årelang kultur, hvor bedrifter går i arv til en søn, og at mænd drømmer om at bliver ejere eller ledere, og kvinder vil være ansatte. Ligeledes har der været et ønske om at stifte familie, som kan have tilbageholdt kvinder fra at kaste sig ud i erhverv, som tager mange af døgnets timer.



- Den kultur vil jeg gerne have skrinlagt, siger Berith Nissen.

Hun ventede ligeledes også med at træde ind i Sønderjysk Landboforening, indtil hendes egne børn var blevet store nok.