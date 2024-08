Landbruget kræver prisen på vaccine mod bluetongue-virusen sat ned

SSI tager det dobbelte for bluetongue-vaccine, som de giver for den. Og det er ikke fair, mener landbruget.

Prisen på vaccinen mod sygdommen bluetongue, der kan ramme får, geder og kvæg, er alt for høj. Sådan lyder kritikken fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer. Statens Serum Institut (SSI) giver 21 kroner per vaccinedosis og sælger den videre til landmændene for 40 kroner stykket. Det er en urimelig høj avance, der kan afholde nogle kvæg- og fåreavlere fra at købe vaccinen, siger fødevare- og veterinærpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer Trine Vig Tamstorf. - Vi er uforstående over for, hvorfor prisen på vaccinerne skal sættes så højt. Flere af de mindre producenter vil opleve, at det er svært eller helt umuligt at få råd til at vaccinere deres dyr, siger hun i en pressemeddelelse. Det første udbrud af den potentielt dødelige sygdom ramte en fårebesætning i Travsted i Sønderjylland for knap to uger siden.

Bluetongue-virus Bluetongue-virus Symptomerne er mange, og de tæller blandt andre åndenød, væskeansamlinger i hovedet, sårdannelser i mund og næse og nedstemthed. Ofte er det nødvendigt at aflive dyrene, da sygdommen og smittespredningen er nærmest umulig at stoppe. Sygdommens navn, 'Bluetongue', henviser til, at dyrenes tunger bliver blå, fordi blodtilførslen bliver dårlig. Fold ud

Siden har sygdommen, der overføres af blodsugende mitter, bredt sig til ti besætninger. De første 5000 doser mod drøvtyggersygdommen blev frigivet mandag. Det er frivilligt, om avlerne vil lade dyrene vaccinere. Landbrug & Fødevarer undrer sig over, at prisen for vaccinen tilsyneladende er lavere i Holland. - Vi ved, at vaccinen sælges for tre euro (22 kroner, red.) i Holland, og at vaccinerne dér sælges på det frie marked og ikke skal gennem myndighederne, siger Trine Vig Tamstorf.

Statens Serum Institut skriver i et svar, at salgsprisen er sat, så den dækker instituttets omkostninger ved at hjemtage vaccinen. - Vores omkostninger rummer blandt andet indkøbsfunktion, ordremodtagelse, håndtering, distribution, lagerrisiko, opretholdelse af faglig viden og kvalitetssikringskompetencer til at kunne vurdere og frigive ikke-registrerede vacciner. - Disse aktiviteter skal vi have dækket ind via salgsprisen, skriver SSI i svaret.