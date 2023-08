'Landevejsprincip' skal give billigere færger og større kørselsfradrag

Det siger vicestatsminister og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Ritzau.



- Vi vil prioritere nye initiativer, som skal gøre det lettere at transportere sig i landdistrikterne. Både i forhold til at sejle med færger men også skattelettelser til danskerne, der pendler til og fra arbejde, siger Jakob Ellemann-Jensen (V).

Senere på ugen fremlægger regeringen et samlet bud på en finanslov for 2024.

En del af forslaget handler om at hæve befordringsfradraget med 100 millioner kroner årligt de næste fire år samt at indføre et "fuldt landevejsprincip", så det bliver billigere at sejle med færge i Danmark.