Landmænd elsker deres blomsterstriber - men er det bare charmestriber?

Drop alt eller intet-tankegangen

For at kunne gøre en forskel for biodiversiteten i naturen, er det vigtigt at forstå, at det er en proces, man sætter i gang, når man laver tiltag såsom at anlægge faunastriber. Det mener Anders Sanchez Barfod, der er forsker og sektionsleder for Økoinformatik og biodiversitet på Aarhus Universitet.

- Selvom vi ikke 100 procent ved, hvad effekten bliver, er det stadig en positiv proces og et skridt i retningen mod en bedre natur, siger han.