Landmanden Jørn blev gældfri, da han solgte sin jord til tyskere - men nu skal den slags under lup

Lone Andersen pointerer, at Familielandbruget ikke ser et problem med eksempelvis hollandske og tyske familier, der køber ejendomme, flytter til Danmark og bliver en del af lokalsamfundet, og hun anerkender, at det for en landmand som Jørn Andersen kan give god mening at indgå i et samarbejde med en udenlandsk virksomhed for at sikre sig økonomisk.



- Men på sigt kan det blive et problem, hvis alle gør som Jørn. Det skal ikke tage overhånd med udenlandske ejere, slet ikke kapitalfonde der kun kommer her for at investere i jorden. Jord er en strategisk vigtig ressource, som ikke bare skal ud til vildt fremmede.

Nu bliver området fulgt tættere

Fra statsligt hold har der ikke tidligere været ført opsyn med udviklingen, men det bliver der lavet om på nu. I maj oplyste minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), at en arbejdsgruppe skal se på muligheden for at begrænse udenlandske opkøbere, men kun opkøbere uden for EU.

- Lige nu står vi over for en stor, grøn omstilling og et vigtigt generationsskifte i dansk landbrug. Så selvom der er meget begrænset udenlandsk ejerskab, er det vigtigt at følge området i den kommende tid. Derfor nedsætter jeg en arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne for at begrænse opkøb foretaget uden for EU, hvis det bliver nødvendigt, sagde Rasmus Prehn i maj på ministeriets hjemmeside.

Det har ikke været muligt at få et interview med ministeren.

En, som derimod gerne vil snakke, er Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører for Enhedslisten, der som det eneste parti stemte imod liberaliseringen. På spørgsmålet om det var en decideret fejl at lave lovgivningen om, siger han:

- Man gik i hvert fald alt for langt. Nu kan man forestille sig alle mulige selskabskonstruktioner, og at ejerne af gård og jord ikke har den samme interesse i lokalsamfundet, når de ikke er danske. Vi vil gerne ændre den nuværende lovgivning og begrænse, hvem der kan være ejer af landbrugsjorden.

Hvor går grænsen?

Spørger man, er grundholdningen, at opkøbene selvfølgelig ikke skal gribe om sig. Men skal der sættes en øvre grænse over, hvor meget af vores landbrugsjord der må være på udenlandske hænder? Og er de nuværende 2,9 procent overhovedet højt?

Søren Egge Rasmussen nøjes med at sige, at udviklingen er “bekymrende”.