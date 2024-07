Landsby sørger over 21-årig kvindes dødsfald

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker fortsat et dødsfald, efter at en 21-årig kvinde blev fundet søndag i Lustrup uden for Ribe.

Kvinden er fra lokalområdet, oplyser politiet. Hun var lørdag aften til studenterfest i Lustrup-Damhus Forsamlingshus.

Mandag fortsætter obduktionen for at fastsætte en dødsårsag. Derfor er omstændighederne endnu ikke klarlagt.

De foreløbige undersøgelser tyder ikke på, at der ligger en strafbar handling bag dødsfaldet.