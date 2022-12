Landsbyer lever og har det godt, viser ny undersøgelse

Det er en udlægning, der finder opbakning i en anden ny analyse fra september udarbejdet af Fremforsk - Center for Fremtidsforskning på foranledning af Forenet Kredit. Her fremgår det, at mange landsbyer landet over faktisk er i vækst - jo større en landsby, des bedre klarer den sig.

Vi er ikke i land endnu

Men den hellige grav er ikke velforvaret, ikke endnu i hvert fald.

- Vi er i gang med at vende en supertanker, der har været på katastrofekurs i årevis. Den har rykket sig et stykke, men stadig langt fra nok. Der er virkelig store potentialer for at skabe ny bosætning, men det kræver, at vi holder fast og følger de seneste års decentraliseringstiltag op med flere og samtidig sikrer den kommunale økonomi, så kommunerne kan fastholde en decentral struktur. Samtidig blotlægger vores bosætningsanalyse i den grad behovet for at holde hånden under de nære velfærdstilbud, siger Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd og tilføjer:

- Lykkes vi med at fortsætte ned af det gode decentraliseringsspor, er jeg meget optimistisk på landdistrikternes vegne.