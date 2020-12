Landsdækkende restriktioner forlænges til den 17. januar

Stigende smittetal og flere indlæggelser betyder, at rigtig mange danskere fortsat kommer til at arbejde hjemmefra og at skolebørn skal indstille sig på fjerundervisning de kommende uger.

Statsminister Mette Frederiksen og regeringen har på grund af den aktuelle udvikling i smittetallene valgt, at forlænge de nuværende restriktioner så de foreløbig fortsætter frem til den 17. januar.

Mette Frederiksen begrunder blandt andet den fortsatte nedlukning med, at udviklingen i tallene ser alvorlige ud, og at der er en frygt for, at der opstår en eksponentiel udvikling i smittetallene.