Landsforening: - De danske bygarder har haft det hårdt de seneste år

- De danske bygarder har haft det hårdt de seneste år, ikke mindst efter corona. Det er tydeligt, at der skete den naturlige afgang af medlemmer, mens der ikke skete den regelmæssige hvervning, siger landsformand for Landsgarderforeningen, Benjamin Hansen.

Med landets ældste pigegarde i risiko for at lukke i Juelsminde på grund af faldende medlemstal, genkender landets sammenslutning af bygarder udfordringen med den svindende interesse for at blive garder.

Derfor arbejder foreningen også for at få flere unge til at overveje at blive en del af garderkulturen.

Undrer du dig over noget? Har du mistanke om, at noget er galt? Eller kender du til fantastiske mennesker eller historier, som andre bør høre om? Jeg følger din kommune tæt og vil gerne høre, hvad der rører sig hos dig. Send en mail, hvis du har noget, jeg bør se nærmere på.

Og selvom antallet af garder er faldet i for eksempel Juelsminde, så oplever landsforeningen, at medlemstallet over en bred kam indtil videre er stoppet med at falde.

- Der er sat prop i medlemsfaldet på landsplan, og sidste år oplevede vi for første gang i over et årti et stop for det overordnede frafald. Der er heldigvis mange succeshistorier, som alle bygger på det samme: Stærkt lokalt engagement, samt lokal opbakning fra kommune og politikere. Som det lokale fodboldhold repræsenterer man sin by eller område, og der er ingen tvivl om, at det er den dybe lokale forankring, der fører til succes, siger Benjamin Hansen.