Landsindsamling kan banke på din dør søndag

Pengene fra landsindsamlingen går til at drive og udvikle rådgivningstilbuddene og sikre, at Børnetelefonen og ungdomsrådgivningen hørt fortsat kan holde døgnåbent.



- Det beløb, vi får samlet ind i dag, har en afgørende betydning for, hvor mange vi kan hjælpe i vores rådgivning. Vi kæmper hele tiden for at have rådgivere nok til at svare på alle henvendelser og for at kunne møde børn og unge på de tidspunkter, de har behov for. Jeg er dybt taknemmelig for, at så mange har meldt sig til at samle ind i dag. Hver en krone tæller og gør en forskel for et barn eller en ung, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Sidste år havde foreningens to telefonrådgivninger over 63.000 samtaler med børn og unge.