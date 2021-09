Lang ventetid hos lægevagten i Region Syddanmark: Har aldrig haft så travlt

Mange tilfælde af RS-virus

Helt usædvanligt florerer RS-virus også for tiden og gør især små børn syge.

Siden midten af maj er der konstateret 1734 tilfælde herhjemme. De fleste er børn mellem et og tre år.

Flere børneafdelinger har meldt om stort pres på afdelingerne, fordi en del børn med RS-virus indlægges.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man "følger udviklingen ekstra tæt".

- Der er pres på børneafdelinger flere steder i landet, men foreløbigt tyder det på, at det kan håndteres af regionerne ved for eksempel at flytte rundt på patienter mellem afdelinger/matrikler, oplyser enhedschef Charlotte Hosbond, Sundhedsstyrelsen, i et skriftligt svar.