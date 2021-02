Langt færre anmeldelser: Sydøstjyllands Politi indtager førstepladsen

Anmeldelser halveret på ti år

I løbet af ti år er antallet af anmeldelser om straffelovsovertrædelser til Sydøstjyllands Politi næsten halveret. I 2010 var der 32.069 anmeldelser. I 2020 var det tal 16.755.

Faldet gennem de seneste ti år skyldes blandt andet, at politikredsen har haft særligt fokus på organiserede kriminelle netværk og på at ”slå de kriminelle mønstre i stykker”, mener Jørgen Abrahamsen.

Derudover har politikredsen haft fokus på at informere borgerne om sikring af deres hjem for at undgå indbrud. For eksempel ved hjælp af Nabohjælp.

Slutteligt nævner politidirektøren, at der også er sket en udvikling i samfundet. For eksempel skal skolerne og SSP have en del af æren for, at ungdomskriminaliteten er mindre i dag end for ti år siden.