I Sydøstjyllands Politikreds er anmeldelserne gået fra 46 anmeldelser i 2020 til 30 i 2021. Det er et fald på 35 procent. I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er faldet procentvis endnu større. Her er anmeldelserne fra 31 i 2020 og 19 i 2021. Det svarer til et fald på 39 procent.



På landsplan er antallet af registrerede hadforbrydelsessager samlet set faldet med 114 sager, svarende til 18 procent i samme periode.