Grænsekontrol: Langt færre sigtes for menneskesmugling

Siden den midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016, har antallet af sigtelser for menneskesmugling været faldende, viser den seneste opgørelse fra Rigspolitiet.

Til og med den 29. december i år er der rejst 57 sigtelser, hvor den seneste er tilbage i uge 42 i oktober måned.

I 2018 blev der rejst 104 sigtelser, og i 2017 blev det til 90 sigtelser.

Da den midlertidige grænsekontrol blev indført i 2016, blev der rejst 220 sigtelser for menneskesmugling.

Rigspolitiets tal viser, at siden kontrollerne blev indført, er der hver uge kontrolleret mellem 33.000 og 112.000 rejsende ind i Danmark, og kontrollerne er typisk intensiveret i de traditionelle ferieuger.

Stikprøvekontrol

Grænsekontrollerne er foretaget som stikprøvekontroller af Syd- og Sønderjyllands Politi ved grænseovergangene til Tyskland - primært ved de tre travleste overgange i Padborg, Kruså og Frøslev samt banegårdene i Padborg og Tønder.

Desuden er kontrollerne lavet ved færgehavnene med afgange til og fra Tyskland på Bornholm og Lolland-Falster og Sydsjælland.

For at aflaste arbejdspresset på politiet blev Hjemmeværnet i juni 2016 indsat til at hjælpe med grænsekontrollerne. I praksis støtter de politiet med færdselsregulering samt kontrol af køretøjer og personer.

Flygtningestrøm i 2015 udløste grænsekontrol

Grænsekontrollen kom i kølvandet af den store flygtningestrøm i 2015, som blandt andet betød, at E45 lukkede på grund af 300 flygtnige på motorvejen.

Det var den danske regering, som indførte midlertidig grænsekontrol. Det skete efter den store migrantstrøm i 2015, hvor mange flygtninge kom op gennem Europa, og hvor blandt andet 300 flygtninge besluttede sig for at vandre nord på ad Den Sønderjyske Motorvej. Det skete den 9. september.

Adskillige forlængelser af grænsekontrollen

Grænsekontrollen er siden blevet forlænget adskillige gange. Hver gange skal EU-Kommissionen godkende grænsekontrollen, da Danmark er tilsluttet Schengen-samarbejdet, hvor udgangspunktet for samarbejdet er, at der ikke skal være grænsekontrol mellem landene, som er en del af aftalen.

Et EU-medlemsland kan dog undtagelsesvis indføre grænsekontrol, hvis der eksempelvis kommer mange migranter og flygtninge til landet, eller hvis det vurderes, at der er en alvorlig trussel mod landet.

Den nuværende regering har valgt at fastholde kontrollen ved den dansk-tyske grænse. I november er også indført grænsekontrol fra Sverige til Danmark efter flere eksplosioner i København.