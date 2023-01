Den nu 63-årige Søndergaard har været landstræner siden 2017. I meddelelsen udtaler han, at det er en vemodig beslutning, og at han kommer til at savne jobbet.

- Jeg stopper, fordi det føles naturligt, og fordi det giver mig en frihed efter VM til at overveje mine næste skridt. Jeg ser ikke et bedre tidspunkt at slutte af end efter et VM, siger han i meddelelsen.