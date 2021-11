Lastbil med 15 millioner cigaretter stoppet ved grænsen

Stempelmærker ikke købt

Skattestyrelsen vidste, at cigaretterne var på vej til en dansk virksomhed fra Sydeuropa. Oplysningerne fremgik af det fælleseuropæiske EMCS-system (Excise Movement and Control System), der angiver forsendelser mellem europæiske virksomheder af tobak, øl, vin spiritus og mineralolieprodukter, der endnu ikke er betalt afgifter af.

Den danske virksomhed havde ikke købt de nødvendige stempelmærker til en værdi af 26 millioner kroner, som skal sættes på cigaretterne, så snart de ankommer til den danske virksomhed.

Ekstra fokus ved høje afgifter

Den rekordstore beslaglæggelse var resultatet af et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og politiet. Myndighederne har på grund af de høje tobaksafgifter øget fokus på ulovlig import af cigaretter ved grænsen.

- Vores analyser og efterforskninger peger på, at når afgifterne på cigaretter stiger, forsøger man at tjene penge ved ulovlige indførsler og smuglinger. Derfor har vi også i et stykke tid haft øget fokus på området, fortæller politiinspektør Brian Fussing, leder af Udlændingekontrolafdeling Vest i Padborg.

Cigaretterne er nu opbevaret på et hemmeligt lager et sted i Danmark, oplyser Skattestyrelsen til TV SYD.