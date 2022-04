Lavere fart på motorvejen - vi sparer på benzinen

Dyr benzin og diesel sænker farten





Ifølge Vejdirektoratet skyldes den lavere fart på fx E45, at det er blevet dyrere at fylde bilen med brændstof. Ifølge Danmarks Statistik er prisen på benzin og diesel steget med 35 procent fra marts 2021 til marts 2022.

- De stigende priser på benzin og diesel har gjort det dyrere for danskerne at køre bil. Nu viser tallene, at bilisterne lader til at reagere på de høje priser ved at sænke hastigheden en smule på motorvejene i perioder uden trængsel. Vi kan i hvert fald konstatere, at hastigheden nu er mærkbart lavere end tidligere år, og det giver nogle besparelser både økonomisk og klimamæssigt, fortæller Andreas Egense.