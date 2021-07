Leder mangler stadig vaccinatører efter 24 nyansættelser: -Vi bider ikke, men vi stikker

Der er ledige vaccinetider og folk opfordres til at få bestilt tid til vaccine så hurtigt som muligt.

I Region Syddanmark er der 75.000 ledige tider de kommende fire uger.

Men der mangler alligevel folk til at stikke.



- Med de her vacciner, der nu er kommet her syd for grænsen og ind i landet, der bliver vi simpelthen nødt til at rekruttere nogle flere gode medarbejdere, siger leder for vaccinationscentrene ved Sygehus Sønderjylland, Charlotte Pugh.

Men hvordan hænger det sammen, at der er ledige tider og mangel på mandskab?

- Jeg kan godt forstå det spørgsmål, men vi tør simpelthen ikke lade vær med at rekruttere, for det kan jo være, at folk kommer hjem fra ferie, og så siger, at nu vil de gerne vaccineres, og så går de ind og booker tider, og så har vi ikke rekrutteret nok, forklarer hun.

Faktisk er udfordringen så stor, at Charlotte Pugh måtte ansætte 24 nye medarbejdere fredag. Indtil nu er det gået fint med at følge med, men det kan blive et problem, og derfor efterspørger lederen nu arbejdskraft.