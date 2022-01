Ledigheden på sit laveste i over 10 år

Fra november til december i 2021 faldt antallet af ledige i Syd- og Sønderjylland fra 7.600 til 6.700 personer.

Det fremgår af de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Procentuelt er det et faldt på 0,3 procentpoint fra 2,2 procent til 1,9 procent.

Næsten alle kommuner er under landsgennemsnittet

På landsplan er ledigheden faldet til 2,5 procent, hvilket er det laveste siden 2008.

I Syd- og Sønderjylland er næsten alle kommuner under landsgennemsnittet.

Det er kun Fanø og Fredericia kommuner, der enten er på niveau med eller over landsgennemsnittet, med henholdsvis 2,5 procent og 2,7 procent ledige.

Ledigheden er absolut lavest i Vejen, Billund, Tønder, Hedensted og Varde kommuner.

Her ligger procentandelen af ledige på henholdsvis 1,3 procent for Vejen Kommune, 1,4 procent for Billund Kommune, mens Tønder, Hedensted og Varde kommuner alle ligger på 1,5 procent ledige.

I den anden ende finder man Fredericia, Fanø og Haderslev kommuner, der har en ledighed på henholdsvis 2,7 procent, 2,5 procent og 2,2 procent ledige.

På kortet herunder kan du se, hvordan ledigheden ser ud i din kommune: