Legeprofessor: Voksne romantiserer gamle dage

Det er formentlig en påstand, du har hørt før, og med tiden er der blevet skabt mange forskellige afarter af sætningen.

For eksempel spekulerer komikerne Thomas Hartmann og Torben Chris i, om børn er blevet mindre kreative over årene, da nutidens børn ikke er tvunget til at underholde sig selv, som komikerne var, da de var børn.

Men selvom nutidens børn og unge har en myriade af underholdningstilbud, og tilfældet var mere skrabet i det forrige årtusinde, så er børn næppe blevet mindre kreative.

- Når børnelivet i dag ser ud, som det gør, så kan legen komme under pres, for børnefamilier har som oftest travlt. Men legen er så indgroet en del af det at være menneske, så børn vil altid være kreative, også selvom det ikke altid ser sådan ud, fordi de foretager sig andre ting, end tidligere generationer gjorde, siger Helle Marie Skovbjerg, Danmarks første legeprofessor, og som er ansat ved Designskolen Kolding.



Hun peger på, at forskning også viser, at "der er en udpræget tendens til, at voksne romantiserer deres eget legeliv".

- De fortællinger, de voksne har om legen, er i høj grad båret af deres egen smag, hvilket påvirker deres syn på børns leg, siger Helle Marie Skovbjerg.