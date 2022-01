Lego Fonden donerer stort millionbeløb til udsatte skolepiger

Flere piger skal i skole og have en uddannelse i verdens fattigste lande.

Derfor har Udenrigsministeriet og udviklingsministeren, Flemming Møller Mortensen, og LEGO Fondens direktør, Anne-Birgitte Albrectsen, samlet hver 50 millioner kroner sammen til netop dét.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De 50 millioner, som Udenrigsministeriet donerer, en del af det såkaldte udviklingsbidrag, der er skrevet ind i Finansloven, fortæller Thorleif Ravnbak, der er presserådgiver for Udenrigsministeriet, til TV SYD.

- Mange steder i verden er der et behov for et særligt fokus på pigers adgang til kvalitetsuddannelse, og jeg er stolt over, at vi med det fælles bidrag til Global Partnership for Education's Girls' Education Accelerator kan være med til at skabe en mærkbar forskel for piger i 30 af verdens lande, siger Anne-Birgitte Albrectsen i pressemeddelelsen.

Bidraget vækker også glæde hos Global Partnership for Education's direktør, Alice Albright, der fortæller, at bidraget kommer på et kritisk tidspunkt for pigers uddannelse.

Hun gør opmærksom på, at det estimeres, at 20 millioner piger risikerer at udeblive fra skolegang grundet corona-pandemien.

Har doneret før

Det er ikke første gang, at LEGO Fonden er ude og donere store beløb til udsatte områder.

I august sidste år donerede de sammen med Lego-familiens pengetank Kirkbi ligeledes 100 millioner kroner til udsatte børn i Afghanistan og Haiti.