Lego-pengetank donerer millioner til OL- og PL-atleter

Både op til Tokyo- og Paris-legene har Kirkbi støttet danske atleter, og nu sender de yderligere 60 millioner afsted for at støtte forberedelserne frem mod legene i 2028, skriver Ritzau. Midlerne udmøntes af Danmarks Idrætsforbund (DIF) i samarbejde med Team Danmark og Parasport Danmark.

Støtten giver både sikkerhed og optimisme i DIF frem mod 2028:

- Det betyder, at vi på et tidligt tidspunkt har god sikkerhed for, at vi kan lave en god og solid satsning frem mod legene i Los Angeles. Vi kan virkelig optimere forberedelserne. Det gælder dels både atletstøtte, men også støtte til det mandskab, der er rundt omkring atleterne, fortæller Morten Mølholm Hansen, direktør i DIF, i pressemeddelelsen.

Støtten har stor betydning

En af de atleter, som pengene kommer til gode, er roeren Fie Udby Erichsen. I slutningen af maj kvalificerede hun sig til sit fjerde OL i træk, og ifølge hende er Kirkbis støtte en direkte årsag til, at hun lykkedes med kvalificeringen:

- Støtten er utrolig vigtig for mig. Havde det ikke været for den, havde jeg indstillet min karriere og var ikke kommet til OL i Paris. Jeg repræsenterer en lille idrætsgren, og det koster utrolig mange kræfter at skaffe sponsorindtægter. Skulle jeg banke på den ene dør efter den anden og få afslag efter afslag, så havde jeg ikke kunnet passe min træning, siger Fie Udby Erichsen, der i 2012 vandt OL-sølv i singlesculler.

Fie Udby Erichsen fortæller videre, at fokus kan holdes det rette sted, på træningen, nu hvor det økonomiske fundament er på plads:

- Støtten giver mig en enorm ro. Tidligere har jeg ligget søvnløs og tænkt på økonomien, for jeg har også en familie og et barn, som jeg skal tage hensyn til. Men på grund af støtten har jeg kunnet koncentrere mig om min træning og konkurrencerne.

Rollemodeller for børn

Kirk Kristiansen-familien finder motivation til partnerskabet i at kunne hjælpe atleterne frem mod deres mål, og dermed lade atleterne fremstå som særlige rollemodeller for børn.

- Atleterne viser vores børn – og alle vi andre – at det er muligt at realisere sine drømme og nå selv de mest ambitiøse mål. På den måde er de fantastiske rollemodeller for kommende generationer. Samtidig plejer vi at sige, at legene på mange måder er leg - bare for voksne. Af de årsager er vi glade for, at Kirkbi kan fortsætte som olympisk partner frem mod OL og PL i Los Angeles, fortæller Agnete Kirk Kristiansen, bestyrelsesmedlem af Kirkbi.

Agnete Kirk Kristiansen kender selv alt til kravene for at deltage ved OL, eftersom hun tidligere har været en del af det danske dressurlandshold ved OL i Rio. Hendes personlige erfaringer betyder et direkte kendskab til vigtigheden af gode rammer for atleterne:

- Partnerskabet med DIF er særlig meningsfuldt, da jeg selv har oplevet OL på nærmeste hånd og erfaret, hvor meget gode rammer og en optimal forberedelse betyder for de sportslige præsentationer. Det håber vi, at støtten kan bidrage til for atleterne.

Kirkbi A/S er Kirk Kristiansen-familiens private holding- og investeringsselskab, der ejer 75% af Lego Koncernen.