Let foden fra speederen - politiet er på storstilet jagt efter fartsyndere hele ugen

Høj hastighed skaber utryghed på vejene og øger risikoen for ulykker markant. Selv en lille hastighedsoverskridelse kan få fatale følger.



Derfor gennemfører alle politikredse fra mandag en særlig målrettet indsats med et udvidet antal fartkontroller. Det advarer Rigspolitiet på forhånd om i en pressemeddelelse.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.