Let foden fra speederen - politiet jagter fartsyndere

Derfor kan svare sig at lette foden på speederen, hvis man har tendenser til at være på den forkerte side fartbegrænsningerne, når man bevæger sig ud i trafikken.

De første er allerede blevet fanget

Eftersom kampagnen startede mandag, er de første bilister også faldet i fælden.

Ét af de steder var ved Egernsund i Sønderborg Kommune, hvor politiet mandag stod på Brovej.

Her havde 15 bilister for travlt, og det blev til et enkelt klip i kørekortet, da en bilist passerede fotovognen i en 70-zone med 113 km/t.