Let trafik ved grænseovergange kom bag på politiet

Det melder Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Ventetiden har været noget lavere søndag end forventet. Det skyldes, at der har været mindre trafik end forventet, siger Jeppe Kjærgaard, leder af udlændingekontrolafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet opfordrede bilister til at rejse i ydertimerne.

Om de har lyttet, eller om der blot har været færre rejsende søndag, ved politiet ikke.

- Jeg vil blot nøjes med at glæde mig over, at vi har kunnet afvikle trafikken på en fornuftig måde, siger Jeppe Kjærgaard.