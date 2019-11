Lille fangst ved kæmpekontrol

Siden torsdag eftermiddag er bilister på sønderjyske motorvej blevet viftet ind til siden af politiets udlændingekontrol, der i dag kigger efter omrejsende kriminelle.

Det er allerede blevet til rigtig mange biler og bilister, men der er endnu ikke blevet fundet de helt store tyvekoster.

Der har kun været tale om sager, hvor bilister har haft problemer med papirer eller kørekort.

- Det er jo en god ting, at vi ikke har fundet mere. Men det bedste ville være, at vi slet ikke fandt noget, siger Allan Dalager Clausen, vicepolitiinspektør, Udlændinge Kontrolafdelingen, Syd og Sønderjyllands Politi.

Drone holder øje med kø

Dagens kontrol er fortsat i gang, og her deltager blandt andet beredskabsstyrelsen, narkohunde, droner og en flyver, der holder øje med, at bilister ikke skulle stikke af fra motorvejen.

Kontrollen betyder, at bilister har kunnet opleve forlænget rejsetid, men det er her, dronen kommer i spil.

For den holder øje med køen, og hvis den bliver for lang, så forsøger politiet at løsne op for den ved at lade biler køre forbi, til de igen kan optage arbejdet.

Ind til videre har bilisterne tacklet den forlænget rejsetid og kontrollen godt, fortæller politiinspektøren.

- De bilister, der har rent mel i posen, tager det godt, og de andre tager vi os af, siger Allan Dalager Clausen.

