Lille klub har haft succes med nyt tiltag: Nu vil andre gøre den kunsten efter

I Tørring Billard Klub har de knækket koden til at få kvinder til at interessere sig for at vælte kegler. Det får nu flere andre billardklubber i Syd- og Sønderjylland til at kigge til den lille klub lidt uden for Vejle for at få inspiration til, hvordan de kan tiltrække flere kvindelig medlemmer.



TV SYD fortalte i sidste uge, hvordan det er lykkes at tiltrække kvinder til billardklubben. Det lykkes blandt andet ved at lave en ugentlig kvinde-aften, hvor damerne har billardbordene for sig selv.

- Det er helt sindssygt. Billardsporten er meget lille i Danmark, og mange klubber har måske en eller to piger, men vi kommer op på 16 eller 17 efter sommerferien. Det er meget usædvanligt, siger Klaus Hansen, der er formand for Tørring Billardklub og næstformand i Den Danske Billard Union.