I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) glæder man sig over, at der nu kommer fokus på adfærden. Men det betyder også, at mange uddannelsesinstitutioner står uden rigtig at vide, hvordan de skal ændre kulturen.



Fra forkvinde Madeleine Steenberg Williams lyder en klar opfordring til at udarbejde samværspolitikker med eleverne.