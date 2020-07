Livreddere advarer: Pas på det blæsende sommervejr

De seneste dage har det danske sommervejr vist sig fra sin mest alsidige side, og denne uge bliver ingen undtagelse. Særligt i den kommende weekend vil det blæse op, og det får nu livredderne ved TrygFonden til at advare mod blandt andet revlehuller.

- Er man ved vestvendte kyster er der risiko for revlehuller, som giver stærk understrøm. Der er store bølger, som kan være sjove at kaste sig ud i, men de er også meget kraftfulde og kan vælte dig omkuld, og strømmen kan trække dig med ud fra kysten. Hvis det sker, skal du ikke kæmpe imod, men forsøge at bevare roen. Søg derefter hurtigst muligt til siden, når strømmen aftager, og svøm ind mod land, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Sådan kommer man ud af et revlehul Hvis du kommer ud i et revlehul, er der tre simple regler, du skal følge: Kæmp ikke imod

Bevar roen. Du bliver ikke trukket ned

Svøm til siden og langs med stranden og derefter ind til land igen. Kilde: Respektforvand.dk

Sådan tackler du et revlehul. Foto: Trygfonden og Respektforvand.dk

Overvej, om det er bedre at blive på land

På grund af den kraftige vind advarer TrygFonden også mod bruge luftmadrasser, gummibåde og stand up paddel.

- Vinden giver hvert år anledning til farlige situationer, hvor livredderne henter folk ind fra vandet, og jeg forudser, at vi kommer til at se redningsaktioner på grund af vinden i den kommende uge, siger Anders Myrhøj.

Derfor opfordrer TrygFonden til, at man tilpasser sine aktiviteter til vejrforholdene.